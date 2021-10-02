Jandarma uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/859114/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/askeri-personel-alimlari/jandarma-genel-komutanligi-5-000-sozlesmeli-jandarma-uzman-erbas-aliyor