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İtfaiye eri alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 150 İtfaiye eri alınacaktır.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:09
İtfaiye eri alınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/858989/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ankara-buyuksehir-belediyesi-150-itfaiye-eri-aliyor

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İtfaiye Eri Alınacak
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