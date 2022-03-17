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İşyerleri satılacak

Sarıkaya Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile işyerleri satılacaktır.

17 Mart 2022 Perşembe 11:10
İşyerleri satılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Fatih Mahallesinde bulunan Ada: 151 Parsel:5 ‘te kayıtlı taşınmazda bulunan Belediye Hizmet Binasının zemin katında ve1 katında dükkanlar ( işyeri)  ofislerin (büro) satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 01.04.2022 tarihinde saat 10.00’da Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/945858/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-sarikaya-belediye-baskanligi-ihale-ile-isyerlerini-satacaktir

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İşyerleri Satılacak
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