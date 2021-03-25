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İşyerleri kiraya verilecek

YERKÖY Belediyesi’ne ait iş yerleri kiraya verilecek.

25 Mart 2021 Perşembe 14:27
İşyerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Yerköy Belediyesine ait Haşim Kılıç Mahallesi Bedri aydın Caddesi D Blok 6 ve 7 Nolu işyerlerinin yıllığı 10.000.00 TL, Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 05.04.2021 Pazartesi günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verileceği bildirildi. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/762356/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/yerkoy-belediyesine-ait-isyerleri-kiraya-verilecektir

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İşyerleri Kiraya Verilecek
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