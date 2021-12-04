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İşyerleri kiraya verilecek

Yozgat Belediye Başkanlığı ihale ile işyerlerini kiraya verecektir.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:21
İşyerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyeye ait Yozgat Eskipazar Mahallesi, Yozgat Parkta bulunan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Tefrişatının bulunduğu 7 adet işyeri 36 aylığına (3 Yıl) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ihale suretiyle kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/892414/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/yozgat-belediye-baskanligi-ihale-ile-isyerlerini-kiraya-verecektir

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İşyerleri Kiraya Verilecek
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