İşyerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyeye ait Yozgat Eskipazar Mahallesi, Yozgat Parkta bulunan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Tefrişatının bulunduğu 7 adet işyeri 36 aylığına (3 Yıl) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ihale suretiyle kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/892414/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/yozgat-belediye-baskanligi-ihale-ile-isyerlerini-kiraya-verecektir
04 Aralık 2021 Cumartesi 00:21