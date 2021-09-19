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İşletmeler kiraya verilecek

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü tarafından sınırları içerisinde bulunan Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecektir.

19 Eylül 2021 Pazar 14:46
İşletmeler kiraya verilecek

Çıralı - Yanartaş mola noktası ve tur güzergahı kapı girişi ve büfe işletmeciliğini kapsayan ihalede Ağaç Röleveli Peyzaj Uygulama Projesinde yer alan yapı ve tesisler ile alan düzenlemeleri (peyzaj) yapıldıktan sonra işletilme hakkı verilecektir. İhale, 28 Eylül 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 3. katında yer alan Feridun Kaya Toplantı Salonunda yapılacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/851430/emlak/turistik-tesis/cirali-yanartas-mola-noktasi-ve-tur-guzergahi-kapi-girisi-ve-bufe-isletmeciligi-isi-kiraya-verilecek

Anahtar Kelimeler:
İşletmeler Kiraya Verilecek
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