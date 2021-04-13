İşkur’dan hizmet alımı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etti. Finansmanın bir bölümü İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alımına ilişkin sözleşme kapsamındaki ödemeler için kullanılacak. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alımı İhalesi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/771561/ihale-duyurulari/ab-kkydp-ve-kalkinma-ajansi-destek-ihaleleri/iskur-sanal-fuar-ve-sanal-etkinlik-platformu-hizmeti-alim-ihalesi