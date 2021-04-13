Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376
ALTIN
454.496
DOLAR
8.1429
STERLİN
11.2118
EURO
9.7024

İşkur’dan hizmet alımı

İŞKUR tarafından Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alım İhalesine Davet yapıldı.

13 Nisan 2021 Salı 00:51
İşkur’dan hizmet alımı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etti. Finansmanın bir bölümü İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alımına ilişkin sözleşme kapsamındaki ödemeler için kullanılacak. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İŞKUR Sanal Fuar ve Sanal Etkinlik Platformu Hizmeti Alımı İhalesi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/771561/ihale-duyurulari/ab-kkydp-ve-kalkinma-ajansi-destek-ihaleleri/iskur-sanal-fuar-ve-sanal-etkinlik-platformu-hizmeti-alim-ihalesi

Anahtar Kelimeler:
İşkur’dan Hizmet Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik malzemeleri alacaklar
Temizlik malzemeleri alacaklar
Belediye montaj için ihaleye çıkıyor
Belediye montaj için ihaleye çıkıyor
TCDD’den cihaz alımı
TCDD’den cihaz alımı
Şeker fabrikası kireç taşı alacak
Şeker fabrikası kireç taşı alacak
Adli Tıp Merkezine personel alınacak
Adli Tıp Merkezine personel alınacak
Akdağmadeni’ne akaryakıt alınacak
Akdağmadeni’ne akaryakıt alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim