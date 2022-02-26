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İşçi istihdam edilecek

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 630 geçici işçi istihdam edilecektir.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:40
İşçi istihdam edilecek

ÇAYKUR hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/938994/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-caykur-630-gecici-isci-istihdam-edecek

Anahtar Kelimeler:
İşçi Istihdam Edilecek
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