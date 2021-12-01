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İşçi alınacak

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 12 geçici işçi alınacaktır.

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:56
İşçi alınacak

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir’de istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında genel ve özel şartları 29 Kasım- 03 Aralık 2021 arasında Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yayınlanacak şekilde, 5620 sayılı kanununa tabi belirli süreli iş sözleşmesi (5 ay 29 gün) ile çalıştırılmak üzere 12 adet Geçici işçi alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/890762/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/gecit-kusagi-tarimsal-arastirma-mudurlugu-12-adet-gecici-isci-alacak

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İşçi Alınacak
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