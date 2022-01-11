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İşçi alınacak

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından işçi alımı yapılacaktır.

11 Ocak 2022 Salı 12:18
İşçi alınacak

Genel Müdürlüğe bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/915130/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/turasas-genel-mudurlugunden-isci-alim-ilani

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İşçi Alınacak
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