İş yerleri kiraya verilecek

Sarıkaya Belediyesi tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesine yaptırılan YENİ TERMİNAL BİNASINDA bulunan 21,91 M2 lik yazıhane ve 23,60 m2 lik berber dükkanının kira ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 13.07.2021 tarihinde saat 10.00’da ve 11.00 ‘ da Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye ait ilan, şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/805281/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sarikaya-belediyesine-ait-is-yerleri-kiraya-verilecektir