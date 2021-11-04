İnşaat işleri yaptırılacak

18 metre-36 metre ebatlarında açık akrilik zemin basketbol-voleybol sahası 22,50-47,50 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli kapalı halı saha yapımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/875056/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/umutlu-belediyesi-spor-sahasi-insaat-isleri-yaptiracaktir
04 Kasım 2021 Perşembe 09:52