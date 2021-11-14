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İlaç satın alınacak

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilaç satın alınacaktır.

14 Kasım 2021 Pazar 14:04
İlaç satın alınacak

Kkka Hastalığı İle Mücadele Kullanılmak Üzere İnsektisit Ve Akarisit İlaç Alımı (500 Ml'lik %1 Flumetrin Etkin Maddeli) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/880585/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yozgat-il-tarim-ve-orman-mudurlugu-ilac-satin-alacaktir

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İlaç Satın Alınacak
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