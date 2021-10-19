İhaleyle arsa satılacak

Aksaray OSB mülkiyetinde bulunan ve Tanımlanan Akaryakıt Ve Servis İstasyonu İmarlı Parselin, açık arttırma usulü ihale yoluyla satışı yapılacaktır. Yapılacak satış ve uygulamalar 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun, OSB uygulama Yönetmeliği ve 7033 sayılı kanunun 3. Maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/867097/emlak/arsa/aksaray-osbde-bulunan-6326-m%C2%B2-akaryakit-ve-servis-istasyonu-imarli-arsa-ihaleyle-satilacak