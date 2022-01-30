İhaleyle arsa satılacak

Nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatlerde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonca satış ihaleleri yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/920893/emlak/arsa/hazineye-ait-5-adet-arsa-ihaleyle-satisa-sunuluyor