İhaleye Davet

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi için aldığı kredinin bir bölümü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması İşi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1) Grup Ek 1-8.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor. Bahsi geçen işler 15 ihale paketi olarak yapılacak. Sayısallaştırma alanı bilgileri şartname ekinde verilecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/810367/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/kadastro-haritalarinin-sayisallastirilmasi-hizmeti-alinacaktir