İhale ile daire satılacak

Belediyenin sınırları içerisinde Altıağaç- Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ada parsel ve daire tipleri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 26/01/ 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00 da Belediyenin Merkez binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen salonunda ihale edilerek satılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/915067/emlak/konut/mamak-belediye-baskanligi-47-adet-daireyi-ihaleyle-satisa-sunuyor