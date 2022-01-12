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İhale ile daire satılacak

Mamak Belediye Başkanlığı tarafından 47 adet daire ihaleyle satılacaktır.

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:02
İhale ile daire satılacak

Belediyenin sınırları içerisinde Altıağaç- Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ada parsel ve daire tipleri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 26/01/ 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00 da Belediyenin Merkez binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen salonunda ihale edilerek satılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/915067/emlak/konut/mamak-belediye-baskanligi-47-adet-daireyi-ihaleyle-satisa-sunuyor

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İhale Ile Daire Satılacak
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