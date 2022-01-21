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İhale ile arsa satılacak

Sarıkaya Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile arsa satılacaktır.

21 Ocak 2022 Cuma 13:45
İhale ile arsa satılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Yenidoğan Mahallesinde (Ilısu mevki) bulunan, bilgileri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 15.02.2022 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/919476/emlak/arsa/sarikaya-belediye-baskanligi-ihale-ile-arsa-satacaktir

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İhale Ile Arsa Satılacak
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