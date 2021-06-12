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ihale ilanı

Nijerya Büyükelçiliği, Ankara’daki mevcut Kançılarya ve Büyükelçilik Binalarının bakım-onarım-yenileme ve dekorasyon işlerini yaptırmak amacıyla ihale düzenleyecek.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:54
ihale ilanı

İhaleye katılmak isteyen firmaların, tanıtım dosyalarını 14 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Nijerya Büyükelçiliğine elden ya da posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuran firmaların gönderdikleri tanıtım dosyalarına istinaden, sadece Büyükelçiliğin uygun gördüğü firmalar; yer görme, ön bilgi toplantısı ve ihale şartname dosyasını almak gibi ön hazırlık çalışmalarına katılmak üzere davet edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/803510/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/bakim-onarim-yenileme-ve-dekorasyon-hizmeti-alinacak

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Ihale Ilanı
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