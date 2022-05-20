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Hizmet işi alımı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş Araç Temini, İşletilmesi Ve Lojistik Filo Yönetimi araç temini ve lojistik filo yönetim hizmeti alınacaktır.

20 Mayıs 2022 Cuma 08:40
Hizmet işi alımı

Şirketimiz bünyesindeki birimlerde çalıştırılmak üzere araç temini, işletilmesi ve lojistik süreç filo yönetimi hizmetleri Açık ihale usulü ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Hizmet Işi Alımı
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