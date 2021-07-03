Hizmet binası tadilatı işi yaptırılacaktır

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İdari bina Oto yıkama ve Otopark, Giriş Danışma Binası ve Aydıncık Orman İşletme Şefliği hizmet binası tadilatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/809836/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/hizmet-binasi-tadilati-isi-yaptirilacaktir