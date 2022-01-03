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Hizmet alınacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik etüt raporu hazırlanması hizmeti alınacaktır.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:40
Hizmet alınacak

Türkiye Genelinde Yapılacak Olan Toplu Konut Projeleri İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Jeofizik Etüt Raporu Hazırlanması 1 Paket Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/910658/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/jeolojik-jeoteknik-jeofizik-etut-raporu-hazirlanmasi-hizmeti-alinacak

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Hizmet Alınacak
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