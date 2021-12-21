Hizmet alınacak

TCDD 2 Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servis Müdürlüğü Sorumluluğundaki İş Yerlerinin Dijital Cihazlar İle Network Cihazlarını Besleyen Kesintisiz Güç Kaynaklarının 12 Aylık Parçasız Bakım, Onarım Ve Tamirinin Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/903702/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/12-yil-parcasiz-bakim-onarim-ve-tamiri-hizmeti-alinacak
21 Aralık 2021 Salı 10:20