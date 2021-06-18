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Hizmet alımı yapılacak

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ve tehlikeli madde bertarafı hizmeti alınacak.

18 Haziran 2021 Cuma 00:37
Hizmet alımı yapılacak

Yozgat il sağlık müdürlüğü Tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı ve Tehlikeli Madde Bertarafı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/800190/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanligi-ve-tehlikeli-madde-bertarafi-hizmeti-alinacaktir

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Alımı Yapılacak
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