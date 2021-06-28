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Hizmet alımı yapacak

Akdağmadeni Belediyesi arazi hazırlığı ve tel ihata yapılması hizmeti alınacak.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:43
Hizmet alımı yapacak

Kadıpınarı ve Akçakışla Şeflikleri Suni Tensil sahalarında Arazi Hazırlığı ve Tel İhata Yapılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/806470/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/arazi-hazirligi-ve-tel-ihata-yapilmasi-hizmeti-alinacaktir

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Hizmet Alımı Yapacak
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