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Hizmet alımı

Teleradyoloji yöntemiyle radyolojik tetkik raporlandırma hizmeti alınacaktır.

09 Nisan 2022 Cumartesi 07:08
Hizmet alımı

Teleradyoloji yöntemiyle radyolojik tetkik raporlandırma hizmeti alınacaktır

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 24 aylık teleradyoloji yöntemiyle radyolojik tetkik raporlandırma hizmeti ihalesi yapılacak.

24 Aylık Teleradyoloji Yöntemiyle Radyolojik Tetkik Raporlandırma Hizmeti İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/961431/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-teleradyoloji-yontemiyle-radyolojik-tetkik-raporlandirma-hizmeti-alinacaktir

Son Güncelleme: 08.04.2022 15:10
Anahtar Kelimeler:
Hizmet Alımı
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