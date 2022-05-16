Hizmet alımı

İşletme tarafından prizmatik balyası yapılmış olan yaklaşık 3.400 ton suluda yonca, hâsıl bezelye, hâsıl fiğ ve kuru hâsıl fiğ, kuru hâsıl bezelye yükleme, nakliye ve yaklaşık 2.800 ton istifleme işiile işletme tarafından balyası yapılmış olan yaklaşık 3.500 tonhububat sapının yükleme, taşıma ve yaklaşık 1.200 ton istifleme işi hizmeti alınacaktır.

İşletme Tarafından Yoncanın 1. - 2. - 3. ve 4. Biçimlerinin tırmıklanıp balya yapılması ile hasıl sulu-kuru fiğ ve sulu-kuru bezelye ekili alanlarda otların biçimi, tırmıklanması, istenilen şekil ve ağırlıkta balya yapılmasından sonra Yaklaşık 3.400 ton (± %25) balyanın Yüklenici tarafından yüklenmesi, taşınması ve 2.800 ton (± %25) Yüklenici tarafından, Yoncanın 3. ve 4. Biçimlerinde elde edilen 600 ton (± %25) işletme tarafından yapılması kaydıyla istiflenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile; Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Toplam 55.623 dekar alanın İşletme tarafından balyası yapılan yaklaşık 3.500 ton (± %25) hububat sap balyasının Yükleme, Taşınması ve 1.200 ton (± %25) balyanın istiflenmesinin yüklenici tarafından, 2.300 ton (± %25) balyanın ise İşletme tarafından istiflenmesi kaydıyla İstifleme işinin Yüklenici tarafından yapılmasına yönelik usul ve esasları dahilinde yapılması işi Açık İhale Kapalı Zarf Usulü ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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