Yozgat Sorgun ATM Şeflikleri servis yollarının paletli traktör veya greyder bıçağı ile bakımı tesviyesi hizmet alımı işi 1200 km hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/969288/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-toprak-isleme-ve-arazi-hazirligi-hizmeti-alinacaktir

…………