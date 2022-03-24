Hazır beton satın alımı

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/950831/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-hazir-beton-satin-alinacaktir
2000 m³ C25/30 Sınıflı Hazır Beton alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/950831/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-hazir-beton-satin-alinacaktir