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Hazineye ait taşınmazlar satılacak

Akdağmadeni Milli Emlak Şefliği tarafından hazineye ait taşınmazlar satılacaktır.

04 Şubat 2022 Cuma 12:05
Hazineye ait taşınmazlar satılacak

Nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Akdağmadeni Hükümet Konağı 1. katında bulunan Malmüdürü odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/926636/emlak/arsa/hazineye-ait-tasinmazlar-satilacaktir

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