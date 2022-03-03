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Hazineye ait taşınmazlar satılacak

Çekerek Milli Emlak Şefliği tarafından hazineye ait taşınmazlar satılacaktır.

03 Mart 2022 Perşembe 11:58
Hazineye ait taşınmazlar satılacak

Nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait arsa vasıflı 3 adet taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Çekerek  Hükümet Konağı (Kaymakamlık Binası) 2. katında bulunan Toplantı odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/938139/emlak-arsa-hazineye-ait-tasinmazlar-satilacaktir

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Hazineye Ait Taşınmazlar Satılacak
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