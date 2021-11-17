Hayvan ürünleri satılacak

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatat ve yan ürünler (Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Ocak-Nisan/2022 döneminde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan işkembeler hariç) online satış usulü ile satılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/881799/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/buyukbas-hayvan-sakatati-ve-yan-urunlerin-satisi-yapilacaktir