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Hayvan derisi satışı yapılacak

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından sırttan düşme kelle derisi de dahil büyükbaş hayvan derisi satışı yapılacaktır.

18 Kasım 2021 Perşembe 10:21
Hayvan derisi satışı yapılacak

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deriler (kelle derisi dâhil) online satış usulü ile satılacaktır.  Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/881812/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/sirttan-dusme-buyukbas-hayvan-derisi-kelle-derisi-dahil-satisi-yapilacak

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Hayvan Derisi Satışı Yapılacak
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