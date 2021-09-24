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Hastaya yerinde hizmet

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde belediye ile yüksekokul arasında imzalanan protokol kapsamında temin edilen Gezici Sağlık Tarama aracı hizmete sunuldu.

24 Eylül 2021 Cuma 00:17
Hastaya yerinde hizmet

Yozgat’ın dağlık ve ormanlık alan içerisinde yerleşim yerinin en fazla olduğu ilçelerden biri olan Çekerek’te, vatandaşların ilçe merkezine gelmeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine yönelik hazırlanan proje uygulamaya konuldu. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü, Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi ve Çekerek Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında temin edilen Gezici Sağlık Tarama Aracı hizmete sunuldu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, köylerde hastaneye ulaşmakta zorluk çeken, kanser, astım, koah gibi hastalıkları olan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak, şehir merkezine gelmelerine gerek kalmadan problemlerini çözmek, Covid19 salgınında da kullanmak amacıyla hazırlanan projenin Japonya Büyükelçiliği tarafından da desteklendiğini bildirdi. Çakır,  ‘’İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bunun içinde bu güne kadar gerek devletimiz, gerek hükümetimiz Türkiye de sağlık alanında tarihi bir dönüm noktasını bizlere yaşattılar’’ dedi.

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