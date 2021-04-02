Harita ve bilgileri güncellenecek

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/767294/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/kadastro-harita-ve-bilgilerinin-guncellenmesi-hizmeti-alinacaktir