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Halı saha ile düğün salonu kiraya verilecek

Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından halı saha ile düğün salonu kiraya verilecektir.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:54
Halı saha ile düğün salonu kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediye ait İlçenin Bedirbaba Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı içerisindeki halı saha ile Bedirbaba Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı içerisinde bulunan düğün salonunun kiralanması işi 2886 sayılı DİK nunun 45.Maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/909109/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/sorgun-belediye-baskanligi-hali-saha-ile-dugun-salonunu-kiraya-verecektir

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Halı Saha Ile Düğün Salonu Kiraya Verilecek
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