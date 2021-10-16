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Hakim ve Savcı Adayı alacak

Adalet Bakanlığı 1.000 hakim ve savcı adayı alacak.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:52
Hakim ve Savcı Adayı alacak

A-2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile  9-5 dereceli kadrolara; 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde dört oturumda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/864111/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/adalet-bakanligi-1-000-hakim-ve-savci-adayi-alacak

Son Güncelleme: 15.10.2021 14:56
Anahtar Kelimeler:
Hakim Ve Savcı Adayı Alacak
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