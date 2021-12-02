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Genel Kurul yapılacak

Yozgat Bakkallar Esnaf Odası Genel Kurulu yapılacaktır.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:30
Genel Kurul yapılacak

Odanın 2018-2019-2020-2021 hesap yıllarına ait Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince,  08.01.2022 tarihinde Cumartesi günü, saat:11:00’de Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür ve Sanat Merkezi ‘nde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 15.01.2022 tarihinde cumartesi günü, saat:11:00 ’de Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Büyük Sinema toplantı salonunda gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/893176/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/yozgat-bakkallar-esnaf-odasi-genel-kurul-ilani

Son Güncelleme: 02.12.2021 10:34
Anahtar Kelimeler:
Genel Kurul Yapılacak
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