Genel Kurul yapılacak

Odanın 2018-2019-2020-2021 hesap yıllarına ait Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince, 08.01.2022 tarihinde Cumartesi günü, saat:11:00’de Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür ve Sanat Merkezi ‘nde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 15.01.2022 tarihinde cumartesi günü, saat:11:00 ’de Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Büyük Sinema toplantı salonunda gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/893176/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/yozgat-bakkallar-esnaf-odasi-genel-kurul-ilani