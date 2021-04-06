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Gelir İdaresine sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresine 58 sözleşmeli personel alınacak.

06 Nisan 2021 Salı 00:25
Gelir İdaresine sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alacak. Sınav tarihi, başvuruda aranan özel/genel şartlar ve diğer hususlarla ilgili bilgilere Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/770812/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/gelir-idaresi-baskanligi-sozlesmeli-personel-giris-sinavi-ilani

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Gelir İdaresine Sözleşmeli Personel Alınacak
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