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Geçici işçi alımı

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı yapacak.

07 Nisan 2022 Perşembe 16:15
Geçici işçi alımı

Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere "Diğer Orman İşçisi" pozisyonunda 3937, "İtfaiyeci" pozisyonunda 500, "Aşçı" pozisyonunda 280, "Diğer Fidanlık İşçileri" ve "Bahçıvanlar" pozisyonunda 183 ve "İşletme Elektronik Bakımcısı" pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5.000 Geçici İşçi alımı yapacak.

İş ilanları 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklar.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/962390/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-orman-genel-mudurlugu-5-000-gecici-isci-alacak

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Anahtar Kelimeler:
Geçici Işçi Alımı
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