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Fırın atölyesi makine ekipman alınacak

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından Fırın atölyesi makine ekipman alınacak.

08 Temmuz 2021 Perşembe 00:36
Fırın atölyesi makine ekipman alınacak

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü diğer özel bütçeli kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 11 kalem fırın atölyesi makine ekipman alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/813028/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/firin-atolyesi-makine-ekipman-alinacaktir

Anahtar Kelimeler:
Fırın Atölyesi Makine Ekipman Alınacak
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