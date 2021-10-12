Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.3
ALTIN
507.27
DOLAR
8.9947
STERLİN
12.2488
EURO
10.4072

Farkındalık eğitimi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde hafta boyunca bin 588 vatandaşa ulaşılıp, Afet Farkındalık eğitimi verilirken, eğitim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

12 Ekim 2021 Salı 00:35
Farkındalık eğitimi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde hafta boyunca Afet Farkındalık eğitim çalışmaları devam ederken, süre içerisinde bin 588 vatandaşa ulaşıldığı kaydedildi. Kaymakam Ali Açıkgöz, ilçedeki afet farkındalık eğitimlerini artırılması için gerekli talimatları verdi. Açıkgöz, ‘’Ülkemizde afet farkındalığının artırılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 27 Milyon vatandaşımıza bakanlığımız tarafından afet farkındalık eğitimi verildi’’ dedi. Kaymakam Açıkgöz, Saraykent ilçesiyle ilgili olarak üzerlerindeki sorumluluk gereği tüm vatandaşlara ulaşana kadar, afet konusunu anlatmaya devam edeceklerini bildirdi. Açıkgöz, ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan'ın koordine ettiği eğitimlerle öğretmenlerimize, halk eğitim kursiyerlerimize ve öğrenci velilerimize ayrıntılı bir afet eğitim programı yapıldı. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığımız, vatandaşımıza ulaşabildiği her noktayı, bir eğitim noktasına çevirdi. İlçe Müftülüğümüz, camilerimize kurdukları taşınabilir perde ve projeksiyonlar ile camilerimizi adeta birer eğitim merkezi haline getirdi. Tüm daire amirlerimiz, personellerinin eğitim sürecini bizzat takip etti. Ve bu emeklerin karşılığı olarak sadece bir haftada bin 588 kişiye ulaştık. Eğitim programlarımıza devam edeceğiz. Her bir vatandaşımıza tek tek ulaşana kadar çalışacağız’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık EğitimiYozgatIlerigazetesiSalıHaberSaraykentAfetFarkındalıkEğitimBin588kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su soğutma grubu alınacak
Su soğutma grubu alınacak
Bina yıkım işi yaptırılacak
Bina yıkım işi yaptırılacak
Lastik satın alınacak
Lastik satın alınacak
Memur alınacak
Memur alınacak
Konut arsası satılacak
Konut arsası satılacak
Personel alınacak
Personel alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim