Yozgat’ın Saraykent ilçesinde hafta boyunca Afet Farkındalık eğitim çalışmaları devam ederken, süre içerisinde bin 588 vatandaşa ulaşıldığı kaydedildi. Kaymakam Ali Açıkgöz, ilçedeki afet farkındalık eğitimlerini artırılması için gerekli talimatları verdi. Açıkgöz, ‘’Ülkemizde afet farkındalığının artırılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 27 Milyon vatandaşımıza bakanlığımız tarafından afet farkındalık eğitimi verildi’’ dedi. Kaymakam Açıkgöz, Saraykent ilçesiyle ilgili olarak üzerlerindeki sorumluluk gereği tüm vatandaşlara ulaşana kadar, afet konusunu anlatmaya devam edeceklerini bildirdi. Açıkgöz, ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan'ın koordine ettiği eğitimlerle öğretmenlerimize, halk eğitim kursiyerlerimize ve öğrenci velilerimize ayrıntılı bir afet eğitim programı yapıldı. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığımız, vatandaşımıza ulaşabildiği her noktayı, bir eğitim noktasına çevirdi. İlçe Müftülüğümüz, camilerimize kurdukları taşınabilir perde ve projeksiyonlar ile camilerimizi adeta birer eğitim merkezi haline getirdi. Tüm daire amirlerimiz, personellerinin eğitim sürecini bizzat takip etti. Ve bu emeklerin karşılığı olarak sadece bir haftada bin 588 kişiye ulaştık. Eğitim programlarımıza devam edeceğiz. Her bir vatandaşımıza tek tek ulaşana kadar çalışacağız’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•