Et ve Süt Kurumu deri ve bağırsak satacak

. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2021 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsakların online olarak satışı gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/755827/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/kucukbas-hayvan-derisi-ve-bagirsak-satisi-yapilacak