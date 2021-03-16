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Et ve Süt Kurumu deri ve bağırsak satacak

ARALARINDA Yozgat Et ve Süt Kurumu’nunda bulunduğu 10 Et ve Süt Kurumu Kombina merkezi tarafından Küçükbaş hayvan derisi ve bağırsak satışı yapılacak.

16 Mart 2021 Salı 00:19
Et ve Süt Kurumu deri ve bağırsak satacak

. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2021 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsakların online olarak satışı gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/755827/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/kucukbas-hayvan-derisi-ve-bagirsak-satisi-yapilacak

Anahtar Kelimeler:
Et Ve Süt Kurumu Deri Ve Bağırsak Satacak
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