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Enerji nakil hattı yapımı

Sorgun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından arıtma tesisine 800 KVA enerji nakil hattı yaptırılacaktır.

19 Mayıs 2022 Perşembe 10:56
Enerji nakil hattı yapımı

Arıtma Tesisi 800 KVA Enerji Nakil Hattı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Nakil Hattı Yapımı
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