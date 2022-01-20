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Eleme ve paketleme tesisi kiraya verilecek

Doğankent Belediye Başkanlığı tarafından tarım ürünleri eleme ve paketleme tesisi kiraya verilecektir.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:08
Eleme ve paketleme tesisi kiraya verilecek

Mülkiyeti/tasarruf hakkı Belediyeye ait Kasabanın Yeni Mahalle mevkiinde bulunan geçici teminat ve muhammen bedeli yazılı olan ve şartnamede belirtilen ‘Tarım Ürünleri Eleme ve Paketleme Tesisi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale 28/01/2022 tarih Cuma günü saat:14:30’da Encümen huzurunda Belediyenin toplantı salonunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/919181/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/dogankent-belediye-baskanligi-tarim-urunleri-eleme-ve-paketleme-tesisini-kiraya-verecektir

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Eleme Ve Paketleme Tesisi Kiraya Verilecek
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