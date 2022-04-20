Elektrik üretim ihalesi

20 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı/kurulumu/işletilmesi ve sözleşme sonunda yapmış olduğu taşınmaz GES tesisini belediye devretme işi 2886 sayılı dik’ nuna göre ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/965490/ihale-duyurulari-kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi-gunes-enerjisinden-elektrik-uretim-santrali-yapimi-kurulumu-ve-isletilmesi-isi-ihale-edilecektir