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Elektrik üretim ihalesi

Halıköy Belediye Başkanlığı tarafından güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi işi ihale edilecektir.

20 Nisan 2022 Çarşamba 10:58
Elektrik üretim ihalesi

20 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı/kurulumu/işletilmesi ve sözleşme sonunda yapmış olduğu taşınmaz GES tesisini belediye devretme işi 2886 sayılı dik’ nuna göre ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/965490/ihale-duyurulari-kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi-gunes-enerjisinden-elektrik-uretim-santrali-yapimi-kurulumu-ve-isletilmesi-isi-ihale-edilecektir

Anahtar Kelimeler:
Elektrik üretim Ihalesi
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