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Elektrik tesisi yapımı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş, AG-OG elektrik tesisi yapımı açık ihale usulü ihale edilecektir.

03 Haziran 2022 Cuma 08:52
Elektrik tesisi yapımı

Şirket sorumluluk sahasında bulunan, Aşağıda Grup Numaraları belirtilen AG-OG Elektrik Tesisi Yapım işleri Açık İhale usulü ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Tesisi Yapımı
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