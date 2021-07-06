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Elektrik santrali yapılacak

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinin Uzun Belediyesi tarafından 20 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı / kurulumu / işletilmesi işi ihale edilecek.

06 Temmuz 2021 Salı 00:51
Elektrik santrali yapılacak

Mülkiyeti Uzunlu Belediyesine ait Yenidoğan mahallesi 176 ada 345 parseldeki taşınmaz üzerine sınırlı ayni hak tesisine 20 Yıl Süreli Yap İşlet ve Gelir Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Yapımı/Kurulumu/İşletilmesi İşi, 2886 Sayılı Kanun’un 35/a maddesi gereği, kapalı teklif usulü ile %4'den az olmamak üzere %1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında arttırma suretiyle ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/810760/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/elektrik-uretim-santrali-yapimi-kurulumu-ve-isletilmesi-isi-ihale-edilecektir

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Santrali Yapılacak
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