Elektrik enerjisi ve doğalgaz satın alacak

Yozgat İl Özel İdaresinin Elektrik ve Doğalgaz İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Serbest Piyasadan Elektrik ve Doğalgaz Alım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/877823/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/yozgat-il-ozel-idaresi-elektrik-enerjisi-ve-dogalgaz-satin-alacaktir