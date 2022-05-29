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Ekmek satın alımı

Cezaevi Müdürlüğü-T Tipi Kapalı Ve Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından 200 gram ekmek satın alımı yapılacaktır.

29 Mayıs 2022 Pazar 09:21
Ekmek satın alımı

200 gram ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Ekmek Satın Alımı
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